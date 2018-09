10 πλούσια καθίκια που όλοι γουστάρουν να μισούν στις ταινίες!

Στις ταινίες, που λες, υπάρχουν οι καλοί, υπάρχουν κι οι κακοί. Σήμερα δεν θ' ασχοληθούμε με κανέναν απ' τους δυο. Κι αυτό γιατί οι σημερινοί μας καλεσμένοι, δεν είναι ούτε καλοί, ούτε κακοί.

Οι σημερινοί μας καλεσμένοι είναι απλώς... πλούσιοι! Όχι πλούσιοι σαν τον Μπρους Γουέιν που χρησιμοποιεί τα χρήματά του για να προστατεύει το Γκόθαμ, ούτε σαν τον Τόμας Κράουν που είναι (ψυχασθενής αλλά) μορφάρα και τον συμπαθείς! Εδώ έχουμε μια 10άρα πλούσιους, που βάζουν τα χρήματά τους πάνω απ' όλα και ΑΓΑΠΑΣ να τους ΜΙΣΕΙΣ. Πλούσιους που, παρεμπιπτόντως, ορισμένους μπορείς να βρεις παρέα με άλλες βραβευμένες ταινιάρες στη Nova, σε A' προβολή.

Για πάμε! There is no business, like show business...

Γκόρντον Γκέκο | Wall Street

Απ' όλα τα πλούσια καθίκια στην ιστορία του σινεμά, ήταν το πιο "καπιταλιστικά" πλούσιο και σίγουρα το πιο καθίκι. Η προσωποποίηση του Greed is Good, ο ρόλος που απέδειξε πως κι ο υιός Ντάγκλας έχει βιρτουοζιτέ, του βγάζεις το καπέλο (ίσως τον ζηλεύεις λίγο) αλλά στα σίγουρα χαίρεσαι τόσο πολύ για το φινάλε της ταινίας...

Τζόρνταν Μπέλφορντ | Ο Λύκος της Γουόλ Στριτ

Να ξεμπερδεύουμε με τους χρηματιστές. Για όποιον αναρωτιέται: "ποιος μισεί τον Μπέλφορντ;", απαντώ: "εγώ μισώ τον Μπέλφορντ!". Γιατί είναι μια τεράστια λέρα, κι ακόμα χειρότερα, μια επιτυχημένη λέρα. Ο Ντικάπριο σε ρόλο (κλασικά) υπερδραστήριου Νίκολσον, πολύ καλός, ο Σκορτσέζε κάνει άτυπο ριμέικ στο "Goodfellas", αλλά χαλάρωσε λίγο ρε φίλε. Χρηματιστής είσαι, δεν είσαι μαφιόζος (;).

Τέρι Μπένεντικτ | Η Συμμορία των 11

Κυρ (Άντι) Γκαρσία μου, εξαίρετα σιχαμένος και μπράβο σου! Με το συνηθισμένο wet look γλυμένο μαλάκι τραβηγμένο προς τα πίσω, μιλάμε για τον τύπο με τα ΤΡΙΑ ΚΑΖΙΝΟ (!!!) που αποφάσισε να "πουλήσει" τη Τζούλια Ρόμπερτς για να μην του κλέψουνε λεφτά. Σόρρυ Τέρι, αλλά είσαι και ηλίθιος ρε φίλε...

Γουίλι Μπανκ | Η Συμμορία των 13

Η επιτυχία του Τέρι του Μπένεντικτ ήταν τόσο μεγάλη (και η αποτυχία της δεύτερης ταινίας ακόμα μεγαλύτερη), που για να ζωντανέψει η 3η ταινία της σειράς χρειάστηκε ολόκληρος Αλ Πατσίνο. Χαλάλι όμως! Τι απίστευτα, αχώνευτο κι ελεεινό τομάρι είστε, κύριε Μπανκ; (Ντρέπομαι που το λέω και ο Θεός να με συγχωρέσει αλλά, Κλούνεϊ - Πατσίνο άσσος, και το πανηγύρισα κιόλας!).

Τζ. Πολ Γκέτι | Όλα τα Λεφτά του Κόσμου

Είσαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος της γης. Λάθος. Είσαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ της γης. Και σου απαγάγουν τον μοναδικό σου εγγονό. Και σου ζητάνε λύτρα. Και δεν τα δίνεις! Πόσο μεγάλη καθικάρα είσαι ρε κύριος;;; Μετά το φιάσκο με τον Κέβιν Σπέισι, ο Κρίστοφερ Πλάμερ αναλαμβάνει ένα ρόλο αλά Inside Man, και φυσικά τα καταφέρνει να (ξανα)γίνει επιβλητικά μισητός. Μίστερ Πλάμερ, υποκλίνομαι ξανά.

Παρένθεση: Άμα και θες να δεις το "Όλα τα Λεφτά του Κόσμου" σε Α' τηλεοπτική προβολή, και ν' απολαύσεις την κουστουμαρισμένη οσκαρική σιχαμενότητα του Πλάμερ, μπορείς να το κάνεις στη Nova. Προχωράμε.

Μαρσέλους Γουάλας | Pulp Fiction

Όχι, κανείς δεν μισεί τον κύριο Γουάλας. Απλώς ήθελα τον Τραβόλτα να το σκάει με την Ούμα (αλλά καλή κοτάρα ήταν και του λόγου του), ενώ στην υπόθεση "Μπουτς - Μπρους Γουίλις" ΟΛΟΙ ήμασταν με τον Μπρους Γουίλις. Κατά τα άλλα, μια χαρά παιδί ήταν ο Μαρσέλους...

Ντάνιελ Πλέινβιου | Θα Χυθεί Αίμα...

Κοίτα τώρα να δεις τι γίνεται εδώ. Ο τύπος τούτος, πέραν του Ντάνιελ Ντέι Λούις που δίνει άλλη μια (κλασικά) ΑΠΙΘΑΝΗ παράσταση, όταν σου λέει πως στην ταινία του "θα χυθεί αίμα", το εννοεί! Ούτως ειπείν: Πάτησε επί πτωμάτων, λάλησε κιόλας στο φινάλε, μας πρόσφερε έναν απ' τους πιο επικούς σκοτωμούς του σινεμά (πού την πας την κορίνα ρε;), γενικά πολύ τρελό καθίκι ο πετρελαιάς...

Κρουέλα Ντε Βιλ | Τα 101 Σκυλιά της Δαλματίας

Πώς να το θέσω όμορφα και κατανοητά... ΤΟΝ ΠΟΝΓΚΟ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΞΑΝΑΠΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ, ΜΩΡΗ. ΤΟΝ ΠΟΝΓΚΟ!

Λούσιους Μαλφόι | Χάρι Πότερ

Ντάξει ρε κύριος, είσαι φασισταριό, γουστάρεις Βόλντεμορτ, παγκόσμια κυριαρχία και τατουάζ - νεκροκεφαλές. Και θες ο γιός σου (ο κακός εαυτός του Κέβιν απ' το Μόνος στο Σπίτι), να παίρνει καλύτερους βαθμούς απ' το παιδάκι με τον κεραυνό και τα στρόγγυλα γυαλιά. Αλλά τον Ντόμπι ρε αλήτη; Τα 'βαλες με τον Nτόμπι;;;

Δρ. Έλντον Ταϊρέλ | Blade Runner

Ο κύριος "έφτιαξα ανδροειδή σαν ανθρώπους, τρελάθηκα στα λεφτά, τώρα τ' ανδροειδή μου θέλουν να ζήσουν ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ". Πρακτικά ο Ντέκαρτ (ο Χάρισον Φορντ ντε!) θα την έκανε τη δουλειά έτσι κι αλλιώς, αλλά φίλε Έλντον, δεν είσαι και πολύ καλός "πατέρας", έτσι;